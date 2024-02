Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in Innsbruck und Hall, sowie ganz Österreich

Unter dem Motto „Demokratie verteidigen" fanden am Sonntag in ganz Österreich, darunter auch Innsbruck und Hall, erneut Kundgebungen und Lichteraktionen gegen Rechtsextremismus statt.

Nicht nur in Tirol, sondern in Österreich fanden am Sonntag erneut Kundgebungen und Lichteraktionen gegen Rechtsextremismus statt. Nachdem Ende Jänner Zehntausende Menschen in Wien gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße gegangen sind, finden die Veranstaltungen diesmal auf Initiative von Fridays for Future „dezentral" statt. An mehr als 30 Orten im ganzen Land sollen Lichter vor Gemeindeämtern, Rathäusern und Wahrzeichen entzündet werden. (TT, APA)