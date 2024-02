99 Luftballons am Arlberg: Deutsche Pop-Ikone Nena kommt für Konzert nach St. Anton

Die deutsche Pop-Ikone Nena setzt ihre „Wir gehören zusammen“-Tournee heuer fort und beehrt dabei auch Tirol. Am 27. September kommt sie mit ihrer Band nach St. Anton am Arlberg.

St. Anton am Arlberg – Die seit mehreren Jahrzehnten im Showgeschäft präsente Musikerin Nena kommt im Herbst für ein Konzert nach St. Anton. Dabei gibt die weltweit berühmte Popsängerin ihre Hits aus inzwischen über vier Jahrzehnten zum Besten. Auf die Besucherinnen und Besucher warten zwei Stunden Live-Show mit Nena und ihrer zehnköpfigen Band. Maximal 2000 Fans haben in der WM-Halle in St. Anton Platz – für Karten muss man für das Konzert am 27. September also schnell sein.