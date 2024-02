Nächster Mord: Pensionist (93) erschoss in Niederösterreich seine Ehefrau (84)

Eschenau – Ein 93-Jähriger soll Montagfrüh seine 84-jährige Partnerin in einem Wohnhaus in Eschenau (Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich) erschossen haben. Der betagte Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben. Der Pensionist wurde laut Exekutive mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen.