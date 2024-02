So viel bekamen Besitzer der Harry-Potter-Erstausgabe bei einer Versteigerung

London – Ein Exemplar einer Erstausgabe von J.K. Rowlings „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ist in England für Tausende Pfund versteigert worden. Der Hammer fiel am Montag nach wenigen Minuten bei einer Summe von 7500 Pfund (8770 Euro), wie die Zeitung Isle of Wight County Press berichtete.