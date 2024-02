Peter Filzmaier über Olympia: „Es ist eine Lebenslüge, dass Sport unpolitisch ist“

Kein politisches Ereignis ohne die ausführlichen und gleichzeitig unterhaltsamen Analysen von Peter Filzmaier. Was viele nicht wissen: Der Politikwissenschaftler ist auch bekennender Sportfan. Er war zu Gast bei „Tirol live“ mit Moderatorin Andreas Wieser und erklärt, warum Sport und die Olympischen Spiele nie unpolitisch sind und waren. Außerdem gibt er Einblicke in die Rollen russischer und ukrainischer Sportlerinnen und Sportler bei den heurigen Olympischen Sommerspielen in Paris.