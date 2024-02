Fahndung beendet: Grazer nach Axt-Attacke in Kärnten festgenommen

Seit einer Attacke mit einer Axt am Freitag in Graz war ein Verdächtiger auf der Flucht. Ermittler glaubten zunächst, dass sich der 43-Jährige an der Ostsee aufhält. Nach neuen Hinweisen wurde der Grazer am Dienstag in Pörtschach am Wörthersee festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes gegen ihn.

Graz/Pörtschach – Ein 43-jähriger Grazer, der am Freitag einen Bekannten mit einer Axt und Messern attackiert haben dürfte, ist laut Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag in Pörtschach am Wörthersee in Kärnten von der Spezialeinheit Cobra festgenommen worden. Noch am Montag soll der Mann – so die Ermittler – glaubhaften Berichten zufolge im Raum Kiel an der deutschen Ostseeküste gewesen sein.

Festnahme wegen Verdacht des versuchten Mordes

Der Steirer hatte am Freitagabend im Stadtbezirk Geidorf in Graz einen 59-jährigen Bekannten mit der Axt und zwei Messern attackiert und verletzt. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde im Hals- und Gesichtsbereich. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat. Die Fahndung über das Wochenende war negativ verlaufen. Die Beamten hatten am Tatort die mutmaßlichen Waffen des Verdächtigen sichergestellt.

Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 43-Jährige seinen Bekannten vorsätzlich angegriffen hatte. Bezüglich Motiv gab es vorerst keine Erkenntnisse, es könnte aber „in einer gesundheitlichen Beeinträchtigung liegen", so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme wegen Verdachts des versuchten Mordes an.