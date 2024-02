Warum „soziale Medien“ wie TikTok, X und Instagram die Demokratie gefährden

Wien – Die Antwort der Expertinnen und Experten fällt eindeutig aus: Ja, Plattformen wie TikTok, X, Instagram und Facebook sind eine Gefahr für die Demokratie, heißt es in einem Papier, das die Fachleute gestern im Parlament in Wien präsentiert haben. Als Antwort auf diese Warnung haben die Wissenschafter verschiedener Disziplinen sechs Forderungen formuliert. An erster Stelle steht ein Social-Media-Verhaltenskodex für Abgeordnete. Bei Verstößen sollte ein „digitaler Ordnungsruf“ möglich sein.

Dazu kämen die Algorithmen, die bestimmen, welche Posts auf den Plattformen an wen ausgespielt werden. Diese Algorithmen seien weniger an Meinungsvielfalt und an Faktentreue ausgerichtet, sondern am Geschäft der Plattformen. Und ihr Geld verdienen Instagram, TikTok & Co. einerseits mit Werbung und andererseits mit der Auswertung großer Datenmengen, die sie dann wieder für ihr Geschäft einsetzen.