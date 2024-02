Bus von Stein getroffen: Reschenstraße in Pfunds nach Felssturz gesperrt

Pfunds – Nach einem Steinschlag auf die B 180 Reschenstraße in Pfunds ist die Straße zwischen der Kajetansbrücke und Nauders gesperrt. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Linienbus gegen 16.30 Uhr an der Dachkante oberhalb der Windschutzscheibe von dem etwa faustgroßen Stein getroffen. Dieser rollte über das Dach des Busses ab. Verletzt wurde niemand. Das Dach des Fahrzeuges wurde leicht eingedellt und die Windschutzscheibe beschädigt. Der Stein dürfte nach dem Aufprall weiter ins Tal gestürzt sein und war nicht mehr auffindbar.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Strae ab 17.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Wie das Land Tirol in einer Aussendung berichtete, war eine Begutachtung des Hangs durch Landesgeologen am Montag wegen der Dunkelheit nicht mehr möglich. Am Dienstag in der Früh sollen die Experten die Situation vor Ort beurteilen und über eine mögliche Verkehrsfreigabe entscheiden.