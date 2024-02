Einziger Überlebender von Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore: Bub (9) erhält Millionen-Entschädigung

Rom – Der heute neunjährige israelische Bub, der 2021 als einziger das Seilbahnunglück am Berg Mottarone am Lago Maggiore überlebt hat, erhält gemäß definitiver Einigung zwischen den beteiligten Parteien mehr als drei Millionen Euro Schadenersatz. Deshalb wird der Anwalt des Buben seinen Antrag auf Zulassung als Zivilkläger im Strafprozess in Verbania zurückziehen, der am Dienstag fortgesetzt wird.