Saharastaub kommt nach Österreich: So wirkt sich der Sand auf die Umwelt aus

In der zweiten Wochenhälfte gelangt aufgrund einer Südströmung vermehrt Saharastaub in den Alpenraum. Zwar ist der Osten Österreichs diese Woche deutlich stärker von dem Wetterphänomen betroffen, es könnte sich jedoch auch im Tiroler Unterland ein leicht rötlicher Schleier absetzen. Wie es dazu kommt und was es zu beachten gilt.