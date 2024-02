38-jähriger Snowboarder bei Kollision auf Piste in Sölden verletzt

Sölden – Bei einer Kollision zweier Snowboarder auf einer blauen Piste am Rettenbach-Gletscher in Sölden ist am Dienstag ein 38-Jähriger verletzt worden. Der Deutsche konnte gegen 12.30 Uhr einem vor ihm fahrenden 36-jährigen Snowboarder nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als dieser einen Rechtsschwung machte.