27-Jähriger erlitt bei Schlägerei in Sölden schwere Kopfverletzungen

Sölden – Eine Schlägerei mit mehreren Personen ereignete sich am Dienstag kurz nach 23.30 Uhr in Sölden. Ein 27-Jähriger wurde dabei von von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Er stolperte daraufhin über die Gehsteigkante, kam zu Sturz und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Der Mann blieb bewusstlos am Boden liegen.