28-Jähriger nach Schlägerei in Sölden schwer am Kopf verletzt: Polizei fahndet nach Täter

Sölden ‒ Seit Dienstagnacht wird in Sölden nach einem bislang unbekannten Mann gefahndet. Laut Angaben der Polizei befand sich der Unbekannte gegen 23.40 Uhr vor der Bar „Marco’s Treff“ in Sölden, wo er in einer Pöbelei mit mehreren Personen verwickelt war.