Reges Interesse von Firmen und Schülern an Karrieretag in Imst

Der erste Karrieretag an der HTL Imst mit den Schwerpunkten Bautechnik und Innenausbau am gestrigen Dienstag war ein voller Erfolg. Ebenerdig präsentierten sich insgesamt 31 Firmen den 170 Schülerinnen und Schülern der vierten und fünften Klassen. „Es geht um erste Kontakte“, sagt Direktor Stefan Walch. Ob für ein Praktikum, für Abschlussarbeiten oder den beruflichen Einstieg – „es ist für alle eine Chance“. Vielfach sind es bereits Unternehmen, die eine sehr enge Verbindung zur Imster HTL haben. So mancher Mitarbeiter an den Info-Ständen ist selbst Abgänger der Schule.