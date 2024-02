21-jährige Mopedlenkerin bei Zusammenstoß mit Pkw in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall in den Morgenstunden kam es am Mittwoch in Innsbruck. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 7.15 Uhr im Stadtteil Wilten eine 30-Jährige mit ihrem Wagen aus einer Tiefgaragenausfahrt aus. Dabei kam es aufgrund der eingeschränkten Sicht der Lenkerin zu einer Kollision mit einer 21-jährigen Mopedfahrerin.