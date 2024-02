Verätzungen möglich: Gefährliche Chemikalien in E-Zigaretten festgestellt

In einer Schweizer Laboranalyse wurden in elektronischen Zigaretten mehrere krebserregende oder ätzende Stoffe nachgewiesen.

Bern – E-Zigaretten enthalten gefährliche Chemikalien. In einer Laboranalyse wurden in elektronischen Zigaretten der Marke Iqos mehrere krebserregende oder ätzende Stoffe nachgewiesen. Die Schweizer Analyse wurde vom Blauen Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg in Auftrag gegeben. Untersucht wurden vier Iqos-Tabaksticks auf sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS, per- und polyfluorierte Chemikalien), wie das Blaue Kreuz am Mittwoch mitteilte.