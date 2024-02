Nach Tötung von Frau in NÖ: Auch 93-Jähriger gestorben

Eschenau – Der 93-Jährige, der seine 84-jährige Lebensgefährtin am Montag in einem Wohnhaus in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) erschossen und dann einen Suizidversuch unternommen haben soll, ist tot. Der Mann war intensivmedizinisch behandelt worden. Er erlag noch am Dienstag seinen Verletzungen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwochabend auf APA-Anfrage mit.