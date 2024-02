Schwazer Handballer rehabilitierten sich gegen Vöslau

Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage gegen Hard (26:30) empfing Tabellenführer Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Mittwoch in der Osthalle den Tabellenneunten Vöslau in der HLA-Meisterliga – und rehabilitierte sich. Zwar taten sich die Heimischen schwer, lagen in der ersten Halbzeit mehrheitlich im Rückstand und auch zur Halbzeit war man mit 14:15 im Hintertreffen. Aber in Hälfte zwei zeigte die Mannschaft von Trainer Christoph Jauernik, warum sie vorne steht. Am Ende hieß es 33:31.