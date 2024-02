Junge Tourengeher in Südtirol von Lawine erfasst: 21-Jähriger tot, zwei Schwerverletzte

Für einen jungen Deutschen endete ein Lawinenabgang bei Ratschings am Mittwoch tödlich. Eine Frau und ein Mann mussten reanimiert werden.

Ratschings – Bei einem Lawinenabgang in Ratschings in Südtirol ist am Mittwoch ein 21-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Der Urlauber aus München war mit einem weiteren Mann und einer Frau aus Deutschland unterwegs gewesen, die ebenfalls Anfang 20 sein sollen. Die beiden wurden schwer verletzt.