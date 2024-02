Tourengruppe in Südtirol von Lawine erfasst: 21-Jähriger tot, zwei Schwerverletzte

Für einen jungen Deutschen endete ein Lawinenabgang bei Ratschings am Mittwoch tödlich. Eine Frau und ein Mann mussten reanimiert werden.

Ratschings – Bei einem Lawinenabgang in Südtirol ist am Mittwoch ein Mann ums gekommen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um einen 21-Jährigen aus München. Laut italienischer Bergwacht ging die Lawine in der Nähe der Gemeinde Ratschings nahe der Tiroler Grenze auf einer Höhe von etwa 2100 Metern ab. Dabei sei eine Gruppe deutscher TourengeherInnen verschüttet worden, hieß es.