Leerer Pizzakarton sorgte für massive Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz in der Wildschönau

Wildschönau – Am frühen Mittwochabend war gegen 18.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Wildschönau eine starke Rauchentwicklung zu vernehmen. Auslöser war wohl das Verbrennen einer leeren Pizzaschachtel im Ofen eines Zusatzherdes.