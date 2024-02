Tiroler Schaltjahrkinder vor der Kamera: Wie feiern sie heuer ihren richtigen Geburtstag?

Simon und Maria Luise haben etwas Besonderes gemeinsam. Sie haben am 29. Februar Geburtstag und können somit nur alle vier Jahre „richtig“ feiern – so auch heuer wieder. Vor der Kamera haben wir mit ihnen ein Geburtstagskerzchen angezündet und sie erzählen lassen: Wie fühlt es sich an, dieses Jahr wieder am richtigen Tag feiern zu können? Und wann zelebrieren sie ihren Ehrentag eigentlich in einem Nicht-Schaltjahr?