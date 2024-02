Kleinbus stürzte bei Unfall in Kirchberg in Bachbett: 33-jähriger Lenker verletzt

Kirchberg in Tirol – Bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg ist am Mittwoch in der Früh ein 33-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war vom Ortsteil Aschau kommend in Richtung Kirchberg unterwegs, als er gegen 6.15 Uhr aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus kam. Der Wagen fuhr etwa 20 Meter über ein Feld und stürzte anschließend in ein Bachbett.