Deutscher Design-Preis für augenfälligen Industriebau in Breitenwang

Breitenwang – Ceratizit, der „Hartmetaller“ in der Plansee Gruppe, darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Die neue 220 m lange Industriehalle aus Holz, im so genannten Kreckelmoos in Breitenwang gelegen, erhielt den German Design Award 2024 in der Kategorie „Excellent Architecture“. Zwei Aspekte überzeugten die Fachjury am meisten: die Design-Qualität und das vielschichtige Nachhaltigkeitskonzept des Neubaus. Das Innsbrucker Büro „ATP architekten ingenieure“ hatte das dreigeschoßige Gebäude geplant, Holzbau Saurer aus Höfen es errichtet. (hm)