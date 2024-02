Rockende Dinos, ein grantelnder Bayer und viel schlechter Geschmack: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der März ist da. Der Frühling zieht langsam in Tirol ein und bei den warmen Temperaturen steigt auch die Lust wieder etwas zu unternehmen. Gut, dass auch am ersten Märzwochenende wieder viel los ist. In Wörgl wird mit Heavysaurus gerockt, Kabarettist Gerhard Polt kommt nach Telfs und die Diametrale zeigt in Innsbruck das ganze Wochenende Filme weit abseits des Mainstreams. Auch sonst ist wieder einiges los.

📅 FREITAG (1. März)

Heavysaurus in Wörgl

Walk Like a Dinosaur: Retro-Rock der besonderen Art wird es am Freitag in Wörgl zu erleben geben. Heavysaurus, die finnische Heavy-Metal-Band für Groß und Klein gastiert mit ihrer Pommesgabel Tour in Wörgl. Die speziell für Kinder geschaffene Band besteht aus fünf Dinos, die mit ihren energiegeladenen Songs und wilden Kostümen die Bühne zum Beben bringen – und auch für erwachsene Ohren definitiv tauglich. Die fünf musizierenden Urzeitwesen starten mit ihrer wilden Sause um 17 Uhr. Mehr dazu HIER.

Doch noch nicht vor 65 Millionen Jahren ausgestorben: Heavysaurus, die rockenden Dinos, kommen am Freitag nach Wörgl. © Imago/Just Pictures

All you need is love! – Das Beatles-Musical in Innsbruck

Love, Love, Love. Die Geschichte der „Fab Four“ in musikalischer Form kann am Freitag in der Innsbrucker Dogana erlebt werden. Die Musical-Biografie „All you need is love“ bringt 30 Hits des unvergesslichen Quartetts auf die Bühne. Los geht die Zeitreise um 20 Uhr, Karten gibt es HIER.

Benefizkabarett mit Markus Koschuh in Innsbruck

Seit vielen Jahren engagiert sich die Benefizaktion Birhanethiopia im Südwesten Äthiopiens, um Kindern Bildung und damit eine Zukunft zu ermöglichen. Mit dem Benefizkabarettabend am Freitag in Innsbruck mit Markus Koschuh, will der Verein mit einer weiteren Schule dem diskriminierten Gumuz Volk helfen. Dafür braucht es 4000 Euro, die bei dem Benefizevent zusammenkommen sollen. Beginn in der Bierhalle in der Innsbrucker Egger Lienz Straße ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind aber mit Blick auf den guten Zweck erwünscht.

Gute Unterhaltung und Humor am Apparat: Markus Koschuh spielt am Freitag in der Innsbrucker Bierhalle einen Benefizabend für Birhanethiopia. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Jimmy Schlager in Kufstein

Jimmy Schlager, in Eigenbezeichnung Singer-Songwriter, Slang-Pop-Poet und begnadeter Erzähler kommt an diesem Freitag nach Kufstein. BesucherInnen dürfen sich auf ein Best-of aus 15 Jahren Bühnenerfahrung und sechs Alben freuen. Beginn ist in der Arche Noe um 19.30. Mehr dazu HIER.

Cobario in Jenbach

Zweimal Gitarre und eine Violine. Das sind die Zutaten von Cobario, die mit ihrem neuen Programm „Strings on Fire“ am Freitag in Jenbach Station machen. Herwig Schaffner (Violine), Peter Weiss (Gitarre) und Georg Aichberger (Gitarre) werden ab 20 Uhr die Bühne zum beben und die Saiten zum klingen bringen. Karten gibt es HIER.

Theater: „Mein Freund Harvey“ in Fliess

Am Freitag startet das Theater Fliess in die neue Spielsaison mit dem Stück „Mein Freund Harvey“ unter der Regie von Karlheinz Gigele und Gernot Jäger. Die Komödie dreht sich um Elwood P. Dowd, der behauptet, einen unsichtbaren Riesenhasen namens Harvey zu kennen. Das Stück beleuchtet die Herausforderungen, die entstehen, als Elwood's Familie versucht, ihn aufgrund seiner ungewöhnlichen Freundschaft in die Psychiatrie zu schicken. Beginn ist um 20 Uhr, weitere Aufführungen gibt es den ganzen März über. Reservierungen können HIER abgegeben werden.

Verb-T in Innsbruck

Freitag kommt britischer Rap in die p.m.k. in Innsbruck. „Four Owls“ Mitglied Verb-T mixt am späteren Abend klassischen 90er Flow mit modernen, kreativen Beats. Beginn ist um 21 Uhr. Mehr Informationen HIER.

FREITAG bis SONNTAG (1. März bis 3. März)

Diametrale in Innsbruck

Nutzlos und schön. Das denkt sich nicht nur der Autor dieser Zeilen manchmal, es ist auch das Motto der Diametrale, die in ihrer achten Ausgabe noch bis Sonntag im Leokino sowie der p.m.k. und im Brux zu erleben ist. Das Filmfestival für Experimentelles und Komisches bietet 50 abseitige Lang- und Kurzfilme, Virtual Reality, Sex Positivity, Talks und Live-Musik. Im Zentrum stehen Bad-Taste-Ikonen, märchenhafte Rachezüge, viel Groteskes und ein langer und gründlicher Streifzug durch Pornos – ganz im sexpositiven – Sinne. Highlights sind unter anderem die Sex Positive Short Film Night am Freitag ab 22 Uhr im Leokino, eine Virtual Reality-Station am Samstag ab 15 Uhr im Brux oder Power Trance mit „cold ass ice“ in den p.m.k. am Sonntag ab 1.45 Uhr. Viele weitere Highlights und das ganze Programm gibt es HIER.

Nicht ganz die Power Rangers: „Smoking Causes Coughing“ von Kultregisseur Quentin Dupieux als Abschlussfilm der heurigen Diametrale am Sonntag. © Gaumont

📅 SAMSTAG (2. März)

Alicia Edelweiss und Izy Riff in Kufstein

Gleich zwei musikalische Darbietungen am selben Abend gibt es am Samstag in Kufstein zu erleben. Alicia Edelweiss ist eine österreichisch-britische Singer-Songwriterin, Multi-Instrumentalistin, Schauspielerin und visuelle Künstlerin. Sie war jahrelang fixer Bestandteil als Akkordeonistin in Voodoo Jürgens' Band, „Ansa Panier“ und ist Preisträgerin des Hubert von Goisern Kulturpreises 2022 für außerordentliches Talent und Beharrlichkeit. Izy Riff ist eine passionierte Musikerin, die Gitarre, Bass und Gesang vereint. Harmonische Gesangsmelodien, Polyrhythmik und eine Fingerfertigkeit an der Gitarre zeichnen die Musikerin aus. Beide Künstlerinnen können ab 20 Uhr in der Kulturfabrik in Kufstein erlebt werden. Mehr dazu HIER.

Theater „Die pfiffige Urschl“ in Haiming

Das Theater Quartier B2 in Haiming kreiert aus „Die pfiffige Urschl“ – dem Volksbühnenklassiker von Franz Schaurer – eine Parodie mit viel Witz und Klamauk in drei Akten. Ohne Urschl geht gar nichts mehr, obwohl sie durch ihre naive, pfiffige Art viel Verwirrung beim „Roten Ochsen“ verursacht. Und dies kurz vor der Hauptsaison, als die alleinstehende Wirtin mit einem Beinbruch ins Krankenhaus muss, und der bisherige Hausl als „Geschäftsführer“ mit neuen Ideen die Wirtschaft so in Schwung bringt, dass der „Rote Ochse“ plötzlich ein Magnet für Frauen wird. Beginn ist um 20 Uhr, weitere Aufführungen den ganzen März über. Mehr dazu HIER.

Christoph Schellhorn in Wörgl

Solo, nur mit Gitarre und Gesang, spannt der Tiroler Christoph Schellhorn den Bogen von Folk über Blues bis zu Acoustic Rock mit Texten auf Englisch und Tirolerisch. Bereits über 24 Bühnenjahre hat der versierte Gitarrenvirtuose auf dem Buckel. Samstag kommt er ab 20 Uhr für einen Auftritt ins komma in Wörgl. Mehr dazu HIER.

Nähcafé Stoffmarkt in Innsbruck

Zwischen 16 und 19 Uhr in der Innsbrucker Defreggenstraße findet am Samstag der Stoffmarkt im Innsbrucker Nähcafé statt. Neben Stoffen und sonstigem Nähzubehör wird auch eine Auswahl an gebrauchten Nähmaschinen, Strickzubehör und vielem mehr angeboten.

📅 SAMSTAG und SONNTAG (2. und 3. März)

Retro-Skitag in St. Johann in Tirol

Retroski, Steg- und Jethosen und sonstige Retro-Requisiten werden am Samstag und Sonntag auf der Piste von St. Johann gerne gesehen, wenn der Retro Skitag für Aufmerksamkeit sorgt. Highlight ist dabei am Sonntag der Auftritt der „Monoroes“ ab 14 Uhr, die passend einen Mix aus Hits der 50er und 60er Jahre zum besten geben werden. Mehr dazu HIER.

📅 SONNTAG (3. März)

Gerhard Polt und die Well Brüder in Telfs

Ein „bayrischer Abend“ der besonderen Art findet in Telfs am Sonntag statt. Das bayrische Kabaretturgestein Gerhard Polt präsentiert ein Programm fernab von weiß-blauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit. Mit im Gepäck hat Polt die Well-Brüder, die in der Tradition der legendären Biermösl Blosn zu einem musikalischen Ausflug in Richtung Absurditäten der Alpenregionen zwischen Skilift, Heimatverbrechen, Scheinheiligkeit und Betonisierung laden. Beginn im Rathaussaal in Telfs ist um 20 Uhr, Tickets HIER.