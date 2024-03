Vom Bubikopf zum Weltstar: Justin Bieber wird 30

Atlanta – Vom kleinen Justin ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Der milchgesichtige Bub mit Bubi-Kopf ist erwachsen geworden. Der „große“ Justin trägt nun Tattoos am ganzen Körper und erfindet sich an der Seite seiner Model-Frau Hailey Bieber modisch ständig neu.

Agent Scooter Braun klickte versehentlich auf eines dieser Videos, erkannte das Talent und nahm Kontakt zu Mutter Pattie Mallette auf. Er holte Bieber für Probe-Aufnahmen nach Atlanta, wo der Junge seinem Idol Usher begegnete. Mit dessen Hilfe hatte der 15-Jährige bald seinen ersten Plattenvertrag unterzeichnet und zog mit seiner alleinerziehenden Mutter nach Atlanta. Über Nacht wurde Babyface Bieber zum Mädchenschwarm. Seitdem schmelzen Millionen von Mädchen rund um den Globus dahin, wenn der Sänger seine Hits wie „Baby“, „Boyfriend“ oder „Love yourself“ zum Besten gibt. Wobei die Musik in letzter Zeit in den Hintergrund gerückt ist.

Bieber ist gemeinsam mit seiner Frau viel eher zur Streetstyle-Ikone geworden. Gemeinsam bilden die beiden ein kongeniales Duo am Red Carpet. Sie elegant, er im auffälligen Oversize-Look, bevorzugt mit Wollkappe am Kopf und Crocs an den Füßen.