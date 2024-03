31-Jähriger flüchtete bei Kontrolle in Sölden vor Polizei in Wald

Sölden – Bei einer Fahrzeugkontrolle in Sölden ergriff ein 31-jähriger Engländer die Flucht. Der Mann wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr von der Polizei angehalten. Der Pkw war auf einen Niederländer zugelassen. Der 31-Jährige gab an, keine Dokumente bei sich zu haben. Bei der weiteren Kontrolle erhärtete sich laut Exekutive der Verdacht einer Suchtgiftbeeinträchtigung des Lenkers.