Wie man sich selbst verwirklicht und die eigene Bestimmung findet

Am Vorabend zum Weltfrauentag präsentiert Monika Schmiderer ihr Buch "Die Kraft deiner Bestimmung" in der Tyrolia-Buchhandlung in Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 15. Die Lesung beginnt um 18 Uhr im Buchcafé im ersten Stock. Der Eintritt ist frei.

