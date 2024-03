Vier Jahre nach Unfall mit sieben Toten in Südtirol: Lenker zu Haftstrafe verurteilt

Bozen – Jener 29-jährige Unfalllenker, der Anfang 2020 in Südtirol mit seinem Auto in eine Gruppe von Jugendlichen gerast war, wurde am Freitag zu sieben Jahren Haft verurteilt. Bei dem schrecklichen Unfall in Luttach starben in der Nacht von 4. auf 5. Jänner sieben junge Menschen aus Deutschland.