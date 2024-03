Gregoritsch mit Assist: Bayern verspielte in Freiburg spät den Sieg

Freiburg – Titelverteidiger Bayern München kam am Freitag in der deutschen Bundesliga nicht über ein 2:2 (1:1) beim SC Freiburg hinaus. Die Bayern drehten nach 0:1-Rückstand zwar zwischenzeitlich die Partie. Im Finish sorgte Lucas Höler nach einem Assist von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch aber noch für den Ausgleich (88.). Spitzenreiter Bayer Leverkusen könnte seinen Vorsprung auf die Bayern damit am Sonntag mit einem Sieg im Derby in Köln auf zehn Punkte ausbauen.