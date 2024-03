Tiroler Eishockey-Duo hat keine Lust auf das vorzeitige Saisonende

Kitzbühel – „Das war sehr emotional und schweißt uns noch mehr zusammen“, weiß Kitzbühels Alexander Maxa. Die Adler waren am Donnerstag im zweiten Spiel des Pre-Play-offs der Alps Hockey League in Meran mit dem Rücken zur Wand gestanden, egalisierten aber zwei Rückstände und blieben durch den 3:2-Overtime-Erfolg im Rennen um das Play-off. In der Serie (best of three) steht es nun 1:1-Remis, weshalb am heutigen Samstag (19.30 Uhr) im Kitzbüheler Sportpark die Entscheidung fällt. „Wir hoffen auf zahlreiche Fans“, spekuliert Headcoach Marco Pewal mit einem ausverkauften Haus.