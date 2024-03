Skifahrer flüchtete nach Kollision in Kaltenbach, Rodlerin (32) in Fügenberg schwer verletzt

Aschau – Bei frühlingshaftem Wetter trieb es am Samstag wieder zahlreiche Wintersportler auf Tirols Pisten. Es kam zu mehreren Unfällen.

Kurz vor Mittag kam es im Skigebiet Kaltenbach zu einer Kollision zwischen einem 27-jährigen Snowboarder und einem unbekannten Skifahrer. Beide kamen dabei zu Sturz. Der Snowboarder wurde verletzt und von einem Kollegen erstversorgt. Der Skifahrer fuhr ohne eine Kontaktaufnahme weiter. In weiterer Folge wurde der Verletzte von der Pistenrettung versorgt und begab sich selbständig zur Bergstation.

Bereits gegen 10.30 Uhr war es in Lermoos zu einer Kollision zwischen einem 24-jährigen Skifahrer aus den Niederlanden und einer 35-jährigen Skifahrerin aus Deutschland gekommen. Der Niederländer war selbstverschuldet zu Sturz gekommen und in weiterer Folge in die vor ihm fahrende Deutsche gerutscht.