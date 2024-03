Play-off-Auftakt nach Maß: Kufstein Towers begeisterten

Kufstein – Besser hätten die Pirlo Kufstein Towers am Samstagabend in der zweiten Basketball-Bundesliga kaum in das erste Play-off der Vereinsgeschichte starten können. Die Festungsstädter ließen den Mattersburg Rocks beim furiosen 97:61-Heimsieg zum Auftakt der Viertelfinal-Serie (best of three) nicht den Hauch einer Chance - 530 Fans waren begeistert.