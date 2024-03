Ärztemangel in Österreich: Fehlender Mut bei Unis und Schulen

Asymmetrische Mobiliät – hinter diesem Begriff steckt die Ursache für den hierzulande immer massiver werdenden Mangel an Ärztinnen und Ärzten. Dass nämlich viele der ausländischen StudentInnen, die etwa wegen des deutschen Numerus clausus hierher ausgewichen sind und in Human- und Zahnmedizin ausgebildet werden, dann wieder in ihre Heimat zurückkehren. O