Buntes Wurzelgemüse: Wie man Karotten, Pastinaken und Co. am besten lagert

Für viele mag der Winter eher eintönig sein. Dabei hat das Gemüsebeet auch in den kalten Monaten einiges zu bieten: Vor allem Wurzelgemüse glänzt in all seinen Farben und Facetten – ob Pastinake, Topinambur oder Karotte. Michael Lebesmühlbacher, Geschäftsführer der „Tiroler Gemüsekiste“, verrät, wie die bunten Leckerbissen verarbeitet werden können und wie man sie am besten lagert.