Lena Schilling zu Europakunde-Fauxpas im ORF: „Totales Blackout“

Die EU-Spitzenkandidatin der Grünen wurde in der ORF-Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ von Peter Klien aufs Glatteis geführt. Schilling nimmt es mit Humor

Wien – Die Grüne Spitzenkandidatin für die EU-Wahl Lena Schilling hat sich am Sonntag via Social Media für ein "totales Blackout" quasi entschuldigt. Worum es geht: In der ORF-Satire-Sendung "Gute Nacht Österreich" war die Klimaaktivistin gefragt worden, ob Norwegen EU-Mitglied sei und hatte das nicht beantworten können. Vielmehr meinte Schilling: "Um Gottes Willen. Jetzt wird's peinlich."