Kitzbüheler Adler machten gegen Meran den bitteren Abflug

Kitzbühel – „Das ist natürlich sehr enttäuschend für uns.“ Die Worte von Headcoach Marco Pewal nach der 1:2-Heimniederlage des EC Kitzbühel gegen den HC Meran und dem damit verbunden Saison-Aus in der Alps Hockey League skizzierten die Stimmung im Adlerhorst am besten. Die Kitzbüheler haben das Play-off und damit auch das erklärte Saisonziel verpasst.

„Die Partie zu beschreiben ist nicht leicht“, sagte der Headcoach, nachdem die Gamsstädter lange mit 1:0 geführt hatten, um am Ende vor 1223 Zuschauern im Sportpark Kitzbühel doch zu verlieren. „Wir haben uns heute schwergetan, Treffer zu erzielen, obwohl wir eigentlich sehr viel richtig gemacht haben. Am Ende wurden wir in einem Konter hart bestraft“, ergänzte Pewal, der außerdem meinte: „Die Mannschaft hat alles gegeben und ich kann ihr keinen Vorwurf machen.“ Nach dem bitteren Abflug der Adler wird das Präsident Volker Zeh naturgemäß ein bisschen anders sehen ...