Jetzt im Live-Chat: AK-Experte gibt Tipps zu Steuerausgleich und Co.

Heute von 9 bis 10 Uhr steht AK-Steuerexperte Gerhard Auer im TT-Chat für Fragen zur Arbeitnehmerveranlagung zur Verfügung. Ihre Fragen können Sie uns bereits jetzt per Mail schicken.

Innsbruck – Nach wie vor nutzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mögliche Steuervorteile nicht aus und verschenken damit viel Geld an den Staat – obwohl die Finanz etwa im Vorjahr über die antragslose Arbeitnehmerveranlagung insgesamt 810 Mio. Euro an 1,7 Mio. BürgerInnen an zu viel bezahlter Lohnsteuer automatisch zurücküberwiesen hat.