Nassereith – In der Nacht auf Sonntag drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Nassereith ein. Sie stahlen dabei Bargeld, eine Goldkette sowie einige Golfbarren. Laut Polizei soll dabei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden sein. Bei den Tätern tappt die Polizei derzeit noch im Dunklen, die Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)