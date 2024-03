Skiunfall in Jochberg: 67-Jährige bricht sich bei Sturz das Becken

Erpfendorf – Am Sonntag gegen 10 Uhr kam es unterhalb der Trattenbachalm im Skigebiet „KitzSki“ in Jochberg zu einer Kollision zwischen zwei SkifahrerInnen. Dabei brach sich eine 67-jährige deutsche Skifahrerin das Becken. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber „C4“ ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Über den anderen beim Unfall involvierten Skifahrer sind derzeit keine Daten bekannt.