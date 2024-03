Lage im Schengen-Raum großes Thema am Montag in Brüssel

Auf der Agenda der Innenministerinnen und -minister der EU stehen am Montag in Brüssel die Lage im Schengen-Raum und die Asyl- und Migrationspolitik. Nach der Zustimmung Österreichs fallen die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen zu Rumänien und Bulgarien im März. Die EU-Kommission drängt auf einen raschen Vollbeitritt der beiden Länder zu Schengen, den Wien derzeit noch blockiert. Österreich wird am Montag von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Brüssel vertreten.