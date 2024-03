Lenk- und Ruhezeiten manipuliert: Lkw-Fahrer auf der Brennerautobahn erwischt

Steinach am Brenner – Bei Lkw-Kontrollen auf der Brennerautobahn (A13) kam die Polizei am Samstag einer schweren Übertretung auf die Schliche. Gegen 13.40 Uhr kontrollierten Beamte der Landesverkehrsabteilung auf einem Parkplatz in Steinach ein Sattelkraftfahrzeug. Dabei stellten sie mehrere Ungereimtheiten bei der Auswertung der Fahrerkarte und der Fahrzeugeinheit fest.