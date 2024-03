Vor den Augen ihres Mannes: Touristin von sieben Männern vergewaltigt

Fernanda und Vincente sind seit mehreren Jahren mit ihren Motorrädern auf Weltreise. In Indien wurden sie Opfer eines furchtbaren Verbrechens.

Neu-Delhi – In Indien macht eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer spanisch-brasilianischen Touristin Schlagzeilen. Drei mögliche Täter wurden bisher festgenommen. Nach den anderen Männern wird gefahndet.

Der Vorfall im Bundesstaat Jharkhand ereignete sich am vergangenen Freitag, als die 28-jährige Vloggerin und ihr 64-jähriger Ehemann die Nacht in einem Zelt verbrachten. Das Paar – Fernanda und Vincente – erzählte in einem inzwischen gelöschten Video auf Instagram, dass sie geschlagen wurden und die Frau von sieben Männern vergewaltigt worden sei – vor den Augen ihres Mannes.