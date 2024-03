Freund trat schwangerer Frau (22) in Wien-Ottakring in den Bauch

Wien – Ein 26-Jähriger hat seiner schwangeren Freundin in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring in den Bauch getreten und sie mehrfach geschlagen. Laut Polizeisprecherin Julia Schick war der Gewalttat ein Streit um Hundehaare vorausgegangen. Die 22-Jährige, derzeit im sechsten Monat schwanger, wurde mit Hämatomen im Gesicht von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ungeborenes dürfte aber im Wesentlichen wohlauf sein.