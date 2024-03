Am Stubaier Gletscher erwischt: 36-Jähriger seit September auf Ski-Diebestour

Ein 36-Jähriger steht im Verdacht, seit September mindestens 20 Skidiebstähle begangen und die Beute weiterverkauft zu haben. Die Polizei konnte ihn am Samstag nach einer weiteren Tat im Stubaital festnehmen.

Neustift im Stubaital – Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr beobachteten Augenzeugen am Samstag am Stubaier Gletscher den Mann, als er von einem Skiständer vor der Bergstation „Gamsgarten“ Skier entwenden wollte. Sie verständigten die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Gegen 15.50 Uhr konnte der Verdächtige aus Bosnien und Herzegowina schließlich angehalten und festgenommen werden. In seinem Auto befanden sich unter anderem mehrere Paar Skier.