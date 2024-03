Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee: Neue Wetterwarnung für Tirol, Lkw-Dosierung ab Kufstein

Der Winter meldet sich am Mittwoch zurück in Tirol und hat jede Menge Schnee im Gepäck. Hauptbetroffene Gebiete sind das obere Wipptal sowie die südlichen Stubaier und Ötztaler Alpen. Hier sind bis zu 50 Zentimeter an Neuschnee prognostiziert. Um ein erneutes Verkehrschaos am Brenner zu verhindern, hat das Land Maßnahmen angekündigt.