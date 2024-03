Bewusstlos vorgefunden: 43-Jähriger mit Fahrrad in Kufstein schwer gestürzt

Kufstein – In der Nacht auf Montag, gegen 0.25 Uhr, ging bei der Kufsteiner Polizei ein Notruf ein. Ein Mann sei in der Marktgasse reglos am Boden vorgefunden worden. Als eine Streife am Einsatzort eintraf, waren bereits mehrere Passanten mit Erste-Hilfe-Maßnahmen beschäftigt.