Das neue Innsbruck schaut ziemlich alt aus

Dass alle Parteien in Innsbruck einen Neustart wollen, vor allem das bürgerliche Bündnis „Das neue Innsbruck“ aus ÖVP, Für Innsbruck und Seniorenbund, ist schon ein wenig paradox. Denn sie waren gemeinsam mit Grünen, SPÖ und FPÖ mit- bzw. hauptverantwortlich dafür, dass die Landeshauptstadt in den politischen Stillstand hineinmanövriert wurde. So startet die heiße Wahlkampfphase eben mit einer klassischen Kindesweglegung: Keiner will’s gewesen sein.