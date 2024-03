24. Amadeus Awards: Tiroler Rapperin Spilif im Rennen um begehrten Musikpreis

Wien – Wenn das kein Abend für die „Wiener Schickeria“ wird: Nicht nur seinem gleichnamigen, im Vorjahr erschienen Debütalbum hat es Sänger Bibiza zu verdanken, dass er als großer Favorit in die Verleihung der 24. Amadeus Austrian Music Awards geht. Gleich sechs Gewinnchancen hat er bei der Verleihung der Österreichischen Musikpreise am 26. April im Wiener Volkstheater.

Am Dienstag wurden die Nominierungen in 13 Kategorien bekanntgegeben. Neben Bibiza haben auch die Band Wanda („Bei niemand anders“) und Sänger Josh. („Ich gehör repariert“) gute Chancen auf einen Preis. Sie sind in jeweils drei Kategorien nominiert.

Sieben Künstlerinnen und Künstler haben zwei Chancen auf eine Auszeichnung: My Ugly Clementine, Bipolar Feminin, Leftovers, Raf Camora, Eli Preiss, Melissa Naschenweng sowie Aut of Orda.

Das Album des Jahres machen sich Bibiza („Wiener Schickeria“) sowie Raf Camora („XV“), Josh. („Reparatur“), My Ugly Clementine („The Good Life“) und folkshilfe („vire“) aus. Um den Song des Jahres rittern Wanda („Bei niemand anders“), Aut of Orda („fix net normal“), Josh. („Ich gehör repariert“), Anna-Sophie („Insanity“) und Jacob Elias („Situationship“).

Die Tiroler Rapperin Spilif ist als bester Act in der Kategorie Hip-Hop/Urban nominiert. Sie konkurriert in der Kategorie mit Raf Camora, Bex, Donna Savage und Eli Preiss um die begehrte Auszeichnung. Insgesamt werden heuer sieben Genre-Auszeichnungen vergeben: In der Kategorie Jazz/World/Blues hat der Wiener Liedermacher Ernst Molden gleich zwei Preischancen. Er ist sowohl solo als auch gemeinsam mit dem Frauenorchester und Seiler und Speer Hälfte Christopher Seiler nominiert. In der Sparte Schlager/Volksmusik rittern Die Draufgänger, Die Seer, Melissa Naschenweng, Natalie Holzner und Nik P. um die Auszeichnung.