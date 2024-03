Aufnahmen zeigen verheerendes Ausmaß der Korallenbleiche am Great Barrier Reef

Bereits ein 1100 Kilometer langes Gebiet sei betroffen. Auslöser ist eine kürzliche marine Hitzewelle in der Region.

Brisbane – Wissenschafter warnen vor einer verheerenden Korallenbleiche am Great Barrier Reef im australischen Bundesstaat Queensland. Neue Unterwasseraufnahmen zeigen nach Angaben der lokalen Klimaschutzorganisation Climate Council das ganze Ausmaß des Desasters: Von Lizard Island bis zu den Keppel Islands sei bereits ein 1100 Kilometer langes Gebiet betroffen, berichtete die Nachrichtenagentur AAP am Dienstag. Auslöser ist laut Experten eine kürzliche marine Hitzewelle in der Region.